- Economia franceza a inregistrat o recesiune semnificativa in 2020 ca urmare a efectului pandemiei Covid-19, care a provocat o scadere a Produsului Intern Brut cu 8,3%, potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Institutul National de Statistica din Franta (Insee), informeaza AFP.…

- Prelungirea masurilor de restrictie intra in vigoare pe 27 ianuarie, la ora 00,00.Conform reglementarilor anterioare, printre altele, in unitatile administrative teritoriale in care incidenta COVID-19 este de peste 3 la mia de locuitori, restaurantele si cafenelele raman inchise in interior, la fel…

- Franța iși va menține restaurantele, cinematografele și stațiunile de schi inchise in timpul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, deoarece coronavirusul se raspandește prea repede și spitalele raman sub o presiune severa, a spus premierul Jean Castex, relateaza Reuters.Castex aspus ca restaurantele…

- Prefectura Valcea a anunțat ca incepand de maine, ora 00:00, in tot județul va fi permisa reluarea activitații restaurantelor și cafenelelor situate la interior, in limita a 30% din capacitatea spațiului și in intervalul orar 6.00 – 23.00. Hotararea a fost luata astazi, 28 decembrie, in ședința extraordinara…

- Sunt vești proaste pentru pensionari, in aceasta dimineața. S-a aflat ce se va intampla cu pensiile din cauza crizei sanitare. Cum influențeaza coronavirusul pensiile, vedeți in aricolul de mai jos. Criza sanitara și cea economica afecteaza grav pensiile. Ce se intampla in toata lumea Socul economic…

- O comisie de ancheta parlamentara a denuntat miercuri o "pilotare deficitara a crizei" COVID-19 de catre guvernul francez, la finalul unei perioade de sase luni de audieri privind modul de gestionare a epidemiei care s-a soldat cu 53.000 de morti, relateaza AFP potrivit Agerpres. Partidul presedintelui…

- Criza sanitara are efecte dezastruoase asupra evoluției demografice in Romania, cele mai recente statistici aratand creșteri ale numarului de decese in perioada aprilie - septembrie 2020 fața de perioada similara a anului anterior. Fenomen ingrijorator este creșterea numarului de decese in randul copiilor…

- Poliția germana a ordonat sâmbata dizolvarea unei manifestații din Leipzig unde circa 20.000 de protestatari "anti-masca" s-au reunit, într-o ambianța tensionata, pentru a protesta împotriva restricțiilor impuse de pandemie, scrie AFP."Invitam toate persoanele…