Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, va examina astazi, 9 februarie, demersul procurorului privind prelungirea arestului la domiciliu pe numele lui Vasile Costiuc. Despre asta a anunțat Democrația Acasa pe pagina de Facebook, transmite Știri.md. Ședința va incepe la ora 12:40. Președintele Partidului…

- Magistrații de la Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, urmeaza sa examineze astazi, 9 februarie, demersul procurorului privind prelungirea arestului la domiciliu pe numele liderului Partidului Democrația Acasa Vasile Costiuc.

- Liderul Partidului Democrația Acasa, Vasile Costiuc declara ca a câștigat în instanța dosarul intentat de Viorel Morari, fostul șef al Procuraturii Anticorupție. Potrivit lui Costiuc, ședința a avut loc astazi, iar Viorel Morari nu s-a prezentat în instanța, transmite punctul.md.…

- Autorii omorului cumplit din sectorul Ciocana, care au ucis o copila in virsta de 1 an și 10 luni, au ajuns din nou in fața magistraților. Miercuri, 26 ianuarie, magistrații de la Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, urmeaza sa se expuna asupra prelungirii masurii de arest, asta dupa ce procurorii…

- Presedintele Partidului „Democratia Acasa” si activistul civic Vasile Costiuc a fost retinut in aceasta dimineata, pentru 72 de ore, de catre ofiterii Centrului National Anticoruptie. In momentul retinerii, acesta a intrat intr-un live pe Facebook, in care un reprezentant CNA ii prezinta ordonanta de…

- Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, a dat curs solicitarii procurorilor și a prelungit mandatul de arest pe numele lui Ghenadie Tanas, șeful Direcției generale urmarire penala din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA). Decizia a fost pronunțata luni, 27 decembrie, transmite Știri.md…

- Miercuri, 1 decembrie, urmarirea penala pe un capat de acuzare ce îl privește pe procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, caruia îi este imputata comiterea infracțiunii – depașirea atribuțiilor de serviciu, urmeaza sa fie transmisa în instanța. Pe acest…

- Ieri, în localitatea Peresecina, raionul Orhei, a izbucnit un incendiu. Imaginile de la fața locului au fost publicate de catre Vasile Costiuc, liderul partidului Democrația Acasa. Apelul la 112 a fost recepționat în jurul orei 21:22. Potrivit IGSU, ar fi vorba despre o casa…