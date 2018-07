Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a initiat o verificare oficiala a planificatei preluari de catre ArcelorMittal a celei mai mari otelarii din Europa, Ilva, si ar putea anula tranzactia daca sunt descoperite nereguli, a anuntat ministrul Industriei, Luigi Di Maio, transmite Reuters.

- ArcelorMittal a anuntat marti ca a acceptat noile conditii stabilite de autoritatile italiene pentru preluarea celei mai mari otelarii din Europa, Ilva, transmite Reuters. ArcelorMittal a informat autorităţile că "a acceptat toate solicitările privind noi angajamente" pentru planul…

- Numarul persoanelor care traiesc in conditii de saracie in Italia a ajuns in 2017 la cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani, conform unui raport al Biroului de Statistica Italian (ISTAT) publicat recent si citat de Reuters, informeaza Mediafax.In urma informatiilor desprinse din raport, noul guvern…

- Noul Guvern italian a amanat cu doua luni si jumatate planificata vanzare a celei mai mari otelarii din Europa – Ilva – catre ArcelorMittal, deoarece Roma vrea mai mult timp pentru a reanaliza oferta, transmite Reuters Ilva, aflata in orasul Taranto din sudul Italiei, producea anual noua milioane tone…

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a afirmat marti la televiziunea NTV ca 30.000 de sirieni care au primit cetatenia turca pot vota la alegerile care vor avea loc duminica, relateaza Reuters. Pe 24 iunie, in Turcia au loc alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate. Guvernul presedintelui Recep…

- Totodata, Executivul va aloca 115 milioane lei pentru perioada 2018-2020 pentru dezvoltarea sistemului de asistenta a varstnicilor la domiciliu. Guvernul va aproba si o schema de ajutor de stat pentru sustinerea industriei cinematografice. Premierul Viorica Dancila a precizat la inceputul sedintei ca…

- Guvernul german si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu declaratiile antieuropene facute de membri ai noii coalitii de guvernare din Italia, iar Federatia Industriilor de Germania (BDI) i-a cerut Romei sa respecte tratatele Uniunii Europene (UE) si regulile privind bugetul zonei euro, informeaza…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de otel din lume, a angajat grupul american Bank of America-Merrill Lynch pentru a gestiona vanzarea de active, raspunzand astfel ingrijorarilor UE in materie de concurenta in cazul tranzactiei prin care va achizitiona otelaria Ilva, din sudul Italiei, pentru 1,8…