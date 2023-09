Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Portugaliei merge ceas in grupa de calificare pentru Campionatul European din 2024, dupa ce a obținut a cincea victorie consecutiva. Selecționata pregatita de Roberto Martinez a invins la limita Slovacia, scor 1-0.

- Azi au loc 7 meciuri din preliminariile EURO 2024. Primul meci, Georgia - Spania, incepe la 19:00, iar restul incep la 21:45. Toate vor fi liveSCORE pe GSP.ro. Spania, locul 4 in grupa A, cu 3 puncte in doua meciuri, va juca pe terenul Georgiei, locul 2, cu 4 puncte, și spera la o victorie care sa o…

- Preliminarii EURO 2024. Franta si Olanda si-au invins adversarele din grupele de calificare pentru Campionatul European din 2024. Noua meciuri au avut loc in aceasta seara din etapa a cincea a prelimnariilor. Franta – Olanda s-a incheiat 2-0, in timp ce Olanda – Grecia s-a incheiat 3-0. Nationala Ungariei…

- Fosta campioana mondiala Spania nu o duce prea bine in calificarile pentru Campionatul European din 2024. Invinsa surprinzator de Scoția, naționala iberica are parte in aceasta etapa de o deplasare complicata in Georgia, orice alt rezultat in afara victoriei echivaland cu un adevarat dezastru pentru…

- Israel – Anglia si Spania – Ucraina sunt semifinalele EURO 2023 U21. Duminica s-au disputat ultimele sferturi de finala ale competitiei. Anglia – Portugalia s-a incheiat 1-0, iar Franta – Ucraina s-a terminat 1-3. Meciurile au fost LIVE SCORE pe AS.ro. Spania – Ucraina se va juca miercuri, 5 iulie,…

- EURO 2023 U21 | Spania si Israel sunt primele echipe calificate in semifinale. Ibericii au obtinut o victorie in prelungiri impotriva Elvetiei. Miranda a reusit golul de 2-1 in minutul 103. A fost dramatism si in Georgia U21 – Israel U21, partida decisa la lovituri de departajare. Celelalte doua semifinale…

- Știm ultimele 8 echipe de la EURO 2023 U21. Faza grupelor s-a incheiat, iar primele 2 echipe din fiecare grupa s-au calificat in fazele eliminatorii ale competiției. In urma rezultatelor inregistrate in ultima etapa, sferturile competiției arata astfel: Georgia – Israel, Anglia – Portugalia, Spania…

- Campionatul European U21 debuteaza astazi cu meciurile din grupele A și B. Belgia U21 - Olanda U21, Georgia U21 - Portugalia U21 și Ucraina U21 - Croația U21 au inceput la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro. Romania U21 - Spania U21, debutul „tricolorilor” la EURO 2023, este programat astazi, de la ora…