Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al DIICOT Iasi, pentru alte 9 persoane, acuzate de aceleasi infractiuni, procurorii au dispus masura controlului judiciar pentru 60 zile.Procurorii au efectuat, miercuri, in acest dosar, 22 perchezitii domiciliare in Iasi, Neamt si Bacau.„In cauza s-a retinut faptul ca, incepand…

- Patru persoane au fost retinute pentru 24 ore de procurorii DIICOT Iasi, fiind acuzate ca au facut parte dintr-o grupare de criminalitate organizata care a sustras utilaje agricole si autoturisme din Franta si Italia. Potrivit unui comunicat al DIICOT Iasi remis, joi, AGERPRES, pentru alte 9 persoane,…

- Patru persoane au fost retinute, iar alte noua au fost puse sub control judiciar de procurorii DIICOT Iasi, fiind acuzate ca au constituit o grupare care se ocupa cu furtul de utilaje agricole si autoturisme din Italia si Franta. Prejudiciul se ridica la aproximativ 1,5 milioane de euro. Politistii…

- Mașini de lux, doua motociclete Harley Davidson, 17 tractoare si utilaje agricole, in valoare totala de aproximativ 1.000.000 de euro au fost ridicate in urma a 22 de percheziții desfașurate miercuri, 9 februarie in județele Neamț, Iași și Bacau. La acțiune au participat politistii Brigazii de Combatere…

- DIICOT a destructurat o rețea care acționa din 2017 in județele Iași, Neamț și Bacau, unde vindea utilaje agricole și autoturisme furate din Italia sau Franța, falsificandu-le actele de proveniența. Prejudiciul a fost estimat la 1,5 milioane de euro, patru persoane au fost reținute și 9 au fost puse…

- Anul trecut, Republica Moldova a exportat circa 3500 de tone de miere naturala, cu 200 de tone mai mult decât în anul 2020, iar acest lucru se datoreaza volumelor mari de miere obținute de apicultorii moldoveni. ”Cu toate acestea, volumul exportului de miere în 2021…

- Germania este de departe cel mai mare contributor la PIB-ul Uniunii Europene, cu o pondere de 25% in 2020, urmata de Franta cu o participatie de 17% si Italia, de 12%, in timp ce Romania are o pondere de 1,6%, la fel ca Cehia, arata datele Eurostat. Valoarea totala a PIB-ului UE a fost in […] Articolul…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor – Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate Iasi, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata șiTerorism – Serviciul Teritorial Iasi, au efectuat 18 percheziții domiciliare,…