- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, un proiect care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu, potrivit stiripesurse.ro.Propunerea legislativa modifica si completeaza Ordonanta de Urgenta…

- Noua valoare a contractului se ridica la circa trei milioane de euro, la cursul actual.Bau Stark SRL va primi mai multi bani pentru lucrarile de crestere a eficientei energetice a Spitalului Municipal Medgidia, dupa ce valoarea contractului a ajuns la 14.916.664,57 de lei fara TVA. Informatia a fost…

- Medicul-șef al UPU Suceava, dr. Liviu Cirlan, a vorbit despre situațiile pe care el și colegii lui le intampina pe parcursul a 24 de ore in Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Iar unele dintre ele sunt complet ieșite din comun, dupa cum relateaza…

- Ministerul Mediului, condus de Mircea Fechet , a lansat un proiect de reorganizare a instituției, care prevede printre altele și taierea a 91 de posturi. Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP) a publicat vineri, in consultare publica, proiectul de Hotarare de Guvern privind reorganizarea instituției,…

- In ultimii doi ani de zile, Armata Romana , prin Romtehnica, a platit 160 milioane de euro companiei Harris Global Communication. Armata Romana organizeaza regulat licitații, prin Romtehnica, pentru achiziționarea de stații de radio Harris dar respectiva procedura e total lipsita de transparența, și…

- Da, stiu ca e faimoasa acum. Noi, romanii contribuabili, suntem bogati si putini si nu meritam un salariu ninim decent, spre deosebire de brazilieni, chinezi, indieni, rusi si africani de sud, pardon, sud-africani care, zicea doamna ministru de Finante din Guvernul Tehnocrat, la acea data, „sunt saraci…

- Cei care vor sa iși completeze colecția de titluri din seria Assassin’s Creed sau pur și simplu nu au avut ocazia sa exploreze epoca victoriana portretizata in Assassin’s Creed Syndicate se pot bucura de o oferta excelenta. Jocul care are loc in Londra secolului 19 poate fi descarcat gratuit, din Ubisoft…

- Intr-o mișcare radicala pentru siguranța rutiera, șoferii sunt pe cale sa se confrunte cu o schimbare majora: utilizarea telefonului mobil in timpul condusului va fi strict interzisa. Odata cu intrarea in vigoare a unui avansat sistem de detectare a distragerii atenției, programata pentru anul 2024,…