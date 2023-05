Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de a organiza Summit-ul Comunitații Politice Europene la o vinarie a fost luata din respect pentru sectorul vinicol care a rezistat embargourilor și multiplelor crize care au lovit Republica Moldova. O spune purtatorul de cuvint al Guvernului, Daniel Voda. Potrivit reprezentantului Executivului,…

- Activitate intensa pe Aeroportul International Chisinau (AIC). Angajatii intreprinderii de stat se asigura ca principala poarta aeriana de intrare in Republica Moldova va fi gata sa-i primeasca, asa cum se cuvine, pe cei 50 de lideri europeni, care vor participa Summitul Comunitatii Politice Europene…

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, se va afla intr-o vizita oficiala in Republica Moldova și Romania saptamana viitoare, in perioada 9-11 mai. 9 mai 2023, Chișinau Cu ocazia Zilei Europei (9 mai), comisarul european Adina Valean se va deplasa la Chișinau, unde va semna, impreuna…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a mulțumit Uniunii Europene pentru masurile pe care le-a decis pentru a apara integritatea teritoriala a Republicii Moldova și a mulțumit, de asemenea, Romaniei, pentru susținerea acestei inițiative. Uniunea Europeana va putea interzice accesul in interiorul…

- In marja reuniunii președinților Parlamentelor din UE care are loc la Praga, Igor Grosu a declarat ca ,,pacea in Ucraina este vitala pentru liniștea și bunastarea intregului continent”, precizand ca este esențiala pentru țara sa, unde sunt riscuri de securitate.

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca, aflat in prima sa vizita oficiala la Chisinau, a fost primit joi de presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a multumit, la randul sau, pentru decizia Parlamentului Republicii Moldova de a adapta legislatia in conformitate cu hotararea…

- In urma cu cateva minute, la Dambovicioara-Dealul Sasului, un vehicul a cazut intr-o rapa, la aproximativ 200 m – șoferul autovehiculului, singurul ocupant, este conștient, necooperant. Primele masuri de acordare a primului ajutor au fost luate de un polițist din cadrul Secției de Poliție Rurala Rucar.…

- Alexandru Capmoale, in varsta de 16 ani, se afla in top 10 sportivi din clasamentul mondial al Federației Mondiale de Karate (WKF). Anunțul a fost facut de Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova.