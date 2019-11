Stiri pe aceeasi tema

- SONDAJ. Mai e doar o zi pana incep alegerile prezidențiale (votul din diaspora, n.red.), iar romanii au de ales intre președintele in exercițiu, Klaus Iohannis și candidata PSD, Viorica Dancila. Dupa o...

- Ministerul Afacerilor Externe a finalizat luni expedierea catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei a materialelor necesare votarii in strainatate la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, pentru cele 835 de sectii de…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca a solicitat Autoritatii Electorale Permanente modificarea adreselor unor sectii de votare organizate in strainatate in contextul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, ca urmare a unor situatii obiective. "In continuarea demersurilor…

- Campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale incepe vineri, de la ora 00,00, aceasta urmand a se incheia sambata, 23 noiembrie, la ora 7,00, informeaza AGERPRES . Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca, potrivit legii, al doilea tur de scrutin are loc in aceleasi sectii…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca, in data de 15 noiembrie, de la ora 00:00, incepe campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor pentru Presedintele Romaniei din data de 24 noiembrie 2019, aceasta urmand a se incheia sambata, 23 noiembrie 2019, ora 7:00. Scrutinul se desfasoara…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a comunicat Autoritatii Electorale Permanente necesarul materialelor de vot pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale - 4.608.175 de buletine de vot si 2.866.260 de timbre autocolante, potrivit news.ro.Potrivit MAE, in conformitate cu…

- Poate fi rasturnat un avantaj de 14 puncte in turul doi al alegerilor prezidențiale? Conform datelor bazate pe numaratoarea in 99% din secții, in primul tur al acestor alegeri prezidențiale, Klaus Iohannis a luat 37,42% din voturi, iar Viorica Dancila a luat 22,79%. Are motive Dancila sa spere la o…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, i-a felicitat, luni, pe angajatii MAI pentru modul in care au gestionat alegerile prezidentiale, adaugand ca urmeaza pregatirile pentru turul al doilea al scrutinului."Primul lucru pe care o sa-l fac astazi este sa felicit angajatii MAI pentru…