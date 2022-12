Stiri pe aceeasi tema

- Primele zile ale lunii decembrie au dat startul pregatirilor pentru sarbatorile de iarna. Romanii din toate colțurile țarii au inceput deja cumparaturile pentru masa de Craciun, insa autoritațile vin cu un avertisment important despre carnea de porc ce nu lipsește din preparatele tradiționale. Atenție…

- Cum sarbatorile de sfarșit de an sunt tot mai aproape, pe langa aprovizionarea cu carnea de porc și alte produse tradiționale pentru masa de Craciun, romanii incep sa se intereseze și de brazi. Iar daca la porc, oferta din supermarket este de import, in mare parte, și la brazi se intampla la fel. La…

- Targul de Craciun al Primariei Timișoara, care va fi deschis in perioada 27 noiembrie 2022-2 ianuarie 2023, va avea atracții pentru toata lumea: patinoar, carusel, roata, cabina foto, joc de realitate virtuala.

- Cu o luna inainte de Craciun, prețul la carnea de porc a explodat, practic, pornind de la 12-13 lei/kg și ajungand chiar și la 20 lei/kg in viu la porcii crescuți in gospodariile populației, in timp ce la poarta fermei carnea costa aproximativ 8 lei/kg. In același timp, carnea in carcasa se vinde cu…

- Pesta porcina romaneasca pune stapanire pe tot mai multe ferme din tara. In Timis a fost identificat un nou focar, la o ferma cu peste 40 de mii de animale, dupa ce luna trecuta zeci de mii de porci dintr-o alta crescatorie au fost eutanasiați. Și la Iași peste 20 de mii de porci au fost sacrificați…

- Giurgiu: Carnea de vita, tot mai puțina și mai scumpa Foto: Arhiva/Facebook.com. Carnea de vita este tot mai puțina și mai scumpa, spun producatorii din județul Giurgiu. S-a ajuns în aceasta situație pentru ca în ultimii ani au crescut cheltuielile de producție, furajele s-au…

- Carnea de porc devine un aliment de lux. Creșterea prețului este provocata de scumpirea furajelor, dar și de reducerea numarului de animale din cauza pestei porcine. Iar estimarile nu sunt deloc optimiste: prețurile vor continua sa creasca.

- Revine Romanian Music Awards, fastuoasa gala a celor mai importante premii din industria muzicala romaneasca. Dupa cinci ani de pauza, cea mai importanta si avizata ceremonie de premiere din biz-ul romanesc va fi gazduita de Rm. Valcea, pe 22 septembrie a.c (centrul orașului). Ajuns la ediția a XIV-a…