Pregătiri: Noul vaccin anti-COVID produs de italieni Un vaccin impotriva noului coronavirus, dezvoltat de compania farmaceutica italiana ReiThera, poate fi disponibil din septembrie, potrivit anunțului facut de presedintele Agentiei Italiene a Medicamentelor (AIFA), Giorgio Palau. Palau a anuntat intr-un interviu televizat ca “este posibila administrarea a catorva milioane de doze ale vaccinului dezvoltat de Reithera incepand din septembrie“. La acestea se vor adauga alte 200 de milioane de doze de vaccin pe care Italia le-a comandat de la alte companii farmaceutice, a caror livrare a fost intarziata, potrivit EFE. Pentru ca vaccinul de la Reithera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul a trecut de prima faza a testarii, urmand sa fie supus studiilor din celelalte doua, la care vor participa zeci de mii de voluntari. ”Vaccinul nu este util in aceasta faza critica, dar cu siguranța va fi mai tarziu. In plus, avem și o companie italiana capabila sa realizeze și alte aporturi”,…

- Vaccinul impotriva noului coronavirus dezvoltat de compania farmaceutica italiana ReiThera poate fi disponibil din septembrie, a anuntat miercuri presedintele Agentiei Italiene a Medicamentelor (AIFA), Giorgio Palau, relateaza EFE.

- Vaccinul impotriva noului coronavirus dezvoltat de compania farmaceutica italiana ReiThera poate fi disponibil din septembrie, a anuntat miercuri presedintele Agentiei Italiene a Medicamentelor (AIFA), Giorgio Palau, relateaza EFE. Palau a anuntat intr-un interviu televizat ca "este posibila…

- Vaccinul impotriva noului coronavirus dezvoltat de compania farmaceutica italiana ReiThera poate fi disponibil din septembrie, a anuntat miercuri presedintele Agentiei Italiene a Medicamentelor (AIFA), Giorgio Palau, relateaza EFE. Palau a anuntat intr-un interviu televizat ca ‘este posibila administrarea…

- Romania primește saptamanal 14.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 de la compania Moderna, insa administrarea vaccinului nu a inceput inca. Acestea stau in depozit pentru ca, in acest moment, sunt prea puține, a anunțat, miercuri, premierul Florin Cițu, citat de Digi 24 . Premierul a precizat ca in…

- Australia a sistat brusc dezvoltarea unui vaccin impotriva COVID-19 dupa ce studii au aratat ca poate interfera cu diagnosticul pentru HIV, au anuntat producatorii vaccinului, relateaza vineri BBC , citat de Agerpres.Testarea vaccinului, dezvoltat in comun de Universitatea din Queensland si compania…

- Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția ca vaccinul este doar unul dintre instrumentele din lupta impotriva COVID și ca nu trebuie sa renunțam la gesturile bariera: distanțare și igiena. Primii vaccinați cu serul Pfizer vor fi britanicii de peste 80 de ani.

- Directorul departamentului de cercetare și dezvoltare in oncologie al AstraZeneca, Josep Baselga, a declarat luni ca „la sfarșitul primului trimestru al anului viitor, vaccinurile vor fi intr-un stadiu avansat de distribuție, daca totul merge bine ”, relateaza La Vanguardia. Directorul departamentului…