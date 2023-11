Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin ar putea semnala, luna viitoare, ca va candida la alegerile prezidentiale din 2024, a relatat marti cotidianul Kommersant, preluat de Reuters, care noteaza ca acest lucru ar deschide calea pentru ramanerea la putere a lui Putin cel putin pana in 2030.In cadrul unei…

- USR ataca la CCR ordonanța cu masurile fiscale propuse de guvernul Ciolacu. Partidele din opoziție, USR și Forța Dreptei au gasit „zeci de incalcari” de constituționalitate și susțin ca legea va afecta negativ economia Romaniei. Chiar daca guvernul Ciolacu și-a asumat raspunderea in Pralment pe pachetul…

- Intr-o locație secreta a armatei britanice, se deruleaza in buna parte „Operațiunea Interflex”, un program de instruire destinat recruților ucraineni fara pregatire militara anterioara.

- Serviciul de securitate de stat georgian a declarat ca in țara se pregatește o schimbare violenta a puterii cu coordonarea și sprijinul financiar al unor țari straine, folosind un scenariu similar cu cel al "Euromaidanului" ucrainean. Presa georgiana citeaza textual textul integral al declarației oficiale…

- NATO se pregatește pentru desfașurarea celor mai mari exerciții militare de la Razboiul Rece incoace, transmite Financial Times (FT), scrie Rador.Dupa cum se așteapta, in manevre desfașurate sub denumirea de "Aparator ferm" vor fi implicați nu mai puțin de 41 de mii de militari și peste 50 de nave,…

- O delegatie a clubului saudit de fotbal Al-Ittihad se afla la Londra pentru o ultima tentativa de a-l transfera pe atacantul egiptean Mohamed Salah de la FC Liverpool, scrie presa britanica, potrivit Agerpres.Potrivit cotidianului Daily Mail, Al-Ittihad va inainta saptamana aceasta o oferta de 200…

- Inca nu se cunosc sumele exacte ce vor fi deblocate de Guvern pentru a-i ajuta pe oamenii ale caror case au fost distruse de suflul exploziei din seara de sambata spre duminica, de la Crevedia.Eexcutivul asteapta evaluarea finala din partea Consiliului Judetean Dambovita inainte de a face acest lucru. In…

- Dinamo vrea sa transforme sezonul de ținut minte din Liga 2 intr-un documentar, in care sa prezinte atat emoțiile și entuziasmul promovarii, cat și problemele și laturile negative, de evitat pe viitor. Administratorul special Andrei Nicolescu a facut o scurta analiza a perioadei decisive de la inceputul…