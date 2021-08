Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe pachete de țigari au fost confiscate marți in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Un barbat in varsta de 23 de ani care conducea un microbuz marca Mercedes Benz a oprit pentru controlul de rutina. Polițiștii de frontiera au decis sa apeleze la sprijinul cainelui polițist Cey, ...

- Peste 20 de migranti au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, prin judetul Arad, fie ascunsi in camioane, fie mergand pe jos pe camp. In doua camioane conduse de un bulgar si un grec, care transportau mobilier si aluminiu pentru firme din Germania si…

- Punctul de trecere a frontierei de la Bechet se redeschide pentru turisti incepand cu 1 august, a anuntat vineri deputatul USR-PLUS Daniel Sorin Gheba. Vama Bechet era inchisa din martie 2020 din cauza pandemiei de COVID-19. "Am promis public, in urma cu doua saptamani, ca deblocarea Vamii Bechet pentru…

- Accidentul a avut loc la ora 03:39, pe autostrada Arad-Nadlac, sens de mers inspre Punctul de Trecere a Frontierei. Victimele se aflau intr-un microbuz inmatriculat in Cehia, potrivit ISU Arad. In total, in mijlocul de transport se aflau 17 cetațeni ucraineni. Dintre cele 17 victime, una a decedat.

- Singurul punct de trecere al frontierei nefuncțional pana acum, in contextul pandemiei, Lipcani-Radauți Prut, se redeschide traficului transfrontalier, informeaza Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

- ”Tinand cont de administrarea unui regim complet de vaccinare, Romania se situeaza pe locul 15 la nivel european si pe locul 28 la nivel global”, a spus Baciu.Țara noastra a primit 14.720.749 de doze de vaccin anti-COVID, fiind administrate 8.288.345 (56,3% din total).Pana pe 6 iunie, s-au inregistrat…

- Șoferul unui microbuz care tranzita Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret s-a ales cu o paguba insemnata, dupa ce a fost descoperit in neregula de echipa de control din Punct. Potrivit celor afirmate de comisar-șef Ilie Poroch-Serițan, duminica trecuta, conducatorul unui microbuz marca ...

- Din seara zilei de ieri, 26 mai, debarcaderul Soroca-Țekinovka și-a intrerupt activitatea pe o perioada nedeterminata. Sistarea circulației este cauzata de anumite motive tehnice ale feribotului. Anunțul a fost facut de Serviciul Vamal.