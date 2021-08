Stiri pe aceeasi tema

- Comuna ieșeana Cristești a ajuns la o incidența de 2,05 la mia de locuitori in ceea ce privește numarul de persoane infectate cu COVID-19 (numeric, este vorba despre 8 persoane in toata comuna). Conform legislației in vigoare, in aceasta situație se aplica o serie de masuri preventive care au drept…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența face o serie de recomandari pe timpul perioadelor de canicula, în Cluj. Clujenii sunt rugați sa le aplice pentru a se proteja, dar și pentru a preveni incendii nedorite. În aceasta…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit, vineri, pentru a actualiza listele localitaților in funcție de rata de infectare din ultimele 14 zile. Astfel, ca urmare a scaderii incidenței, localitatea Fardea scapa de restricțiile de weekend. In județ mai sunt doua localitați cu restricții.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit, miercuri, pentru a actualiza listele localitaților in funcție de rata de infectare din ultimele 14 zile. Astfel, ca urmare a creșterii incidenței, localitatea Boldur este pe anexa 3 și se impun masuri suplimentare, pentru 14 zile.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 9.06.2021, Hotararea numarul 38. Prin aceasta Hotarare, CNSU a propus prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei .De asemenea, prin aceeași Hotarare au fost propuse modificari privind unele masuri adoptate pentru…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, ca s-a aprobat in ședința de Guvern Hotararea CNSU nr. 36 din 02.06. 2021 (Comitetul Național pentru Situații de Urgența) privind prelungirea programului restaurantelor. Cițu a precizat ca evenimentele private, de tipul nunților, botezurilor etc. vor putea fi desfașurate…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, ca s-a aprobat in ședința de Guvern Hotararea CNSU nr. 36 din 02.06. 2021 (Comitetul Național pentru Situații de Urgența) privind prelungirea programului restaurantelor. Cițu a precizat ca evenimentele private, de tipul nunților, botezurilor etc. vor putea fi desfașurate…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, anexe intocmite pe baza ratei de infectare pe ultimele 14 zile si in baza careia sunt stabilite unele restricții.…