- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca se face o analiza asupra nivelului pedepselor pentru cazuri precum cele comise in azilele din Voluntari, județul Ilfov, și Bardești, județul Mureș, pentru o posibila modificare a Codului Penal.„Am dat spre analiza pedepsele pentru astfel de lucruri. Trebuie…

- Prefectul si subprefectul de Mures au fost eliberati din functie, urmare a situatiei descoperita la Centrul de ingrijire si asistenta Casuta Lu’Min, a anuntat prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Stim foarte bine ca sub coordonarea prefectilor si a subprefectilor s-au facut controale timp de o luna de zile.…

- Premierul Marcel Ciolacu a dispus demiterea prefectului și subprefectului județului Mureș, dupa descoperirea „azilului groazei” din Barnești, care in ultimele zile a fost controlat de instituțiile cu atribuții din județ și nu au fost descoperite nereguli. „Stim foarte bine ca sub coordonarea prefectilor…

- Condițiile inumane in care au fost gasiți de Centrul pentru Resurse Juridice batranii cazați la Centrul de ingrijire si asistenta Casuta Lu'Min, din judetul Mures, demonstreaza ca unele instituții ale statului nu funcționeaza și trebuie desființate, a declarat premierul Marcel Ciolacu intr-o declarație…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut joi, in sedinta de Guvern, ministrului Muncii Simona Bucura Oprescu suspendarea din functie a sefului Inspectiei Muncii dar si a directorilor Agentiilor judetene pentru plati si inspectie sociala din Arad, Giurgiu, Constanta, Maramures, Teleorman, Hunedoara, Vrancea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca ii e foarte clar ca, in calitate de ministru Gabriela Firea nu are nicio legatura directa cu ”azilele groazei”. El a spus ca Firea s-a retras „voluntar”. „Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”. Imi este…

- Premierul Marcel Ciolacu a comentat demisia Gabrielei Firea din guvern la o ora și jumatate dupa ce a aparut informația in spațiul public. ”Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”. Imi este foarte clar ca doamna Gabriela Firea in calitate de ministru…

- Azilele groazei - Catalin Predoiu trimite Corpul de Control al IGPR in Ilfov! Aceste verificari au fost demarate in urma dezvaluirilor potrivit carora batranii aflați in aceste azile erau umiliți, lasați fara mancare și medicamente de catre personalul acestor locații, unde ar fi trebuit sa-și petreaca…