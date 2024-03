Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 14 februarie, in Baia Mare, bd. Republicii nr. 7, sc. D, intre orele 08.00 si 13.00, pentru lucrari de inlocuire branșament. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea…

- Conștient ca in iunie sau septembrie iși va incheia amarata de cariera politica in care n-a reușit decat sa nenoroceasca un județ și sa puna loazele liberale incompetente la conducerea principalelor instituții, Ionel Bogdan incearca in aceasta perioada sa se salveze de la binemeritatul naufragiu. Uita…

- O simpla plimbare cu mașina prin Baia Mare, dar și prin județ te face sa ințelegi ca drumurile incep sa aiba probleme din cauza craterelor care apar. Pe drumul național care duce catre Pasul Gutai craterele sunt destul de multe și drumul are porțiuni cu multe probleme, gropile urmand a se adanci in…

- Continuand tradiția de a celebra, cu ocazia sarbatorilor mari, Sfanta Liturghie Arhiereasca atat la Baia Mare, cat și la Satu Mare, dar și in alta parohie de pe teritoriul Eparhiei de Maramureș, in acest an, Preasfinția Sa Vasile, dupa ce in Prima Zi a Sarbatorii Nașterii Domnului, 25 decembrie 2023,…

- Dupa ce, in zona Vivo Mall a avut loc un impact, la cațiva kilometri distanța a mai avut loc un accident rutier. De aceasta data, șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a ajuns pe plafon. La locul accidentul a intervenit o ambulanța și un echipaj de poliție. Nu avem date despre starea…

- Joi, 13 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției Transporturi Feroviare Vișeu de Jos au fost sesizați de un lucrator al Stației CFR Vișeu de Jos cu privire la faptul ca a izbucnit un incendiu la o locomotiva, pe raza comunei Petrova. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul…

- Din cauza unei defecțiuni tehnice, Serviciul Cazier Judiciar, Statistica și Evidențe Operative nu va putea elibera azi, 13 decembrie 2023, caziere la ghișeul din Baia Mare, strada Tineretului, nr. 2. Cetațenii pot obține cazierul judiciar on line, de pe site-ul ghiseul.ro, sau fizic de la ghișeele aflate…