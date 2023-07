Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul celor intamplate la caminul de batrani din Ilfov, premierul Marcel Ciolacu a dat dispoziție ca in perioada urmatoare toate centrele de stat sau private care au in ingrijire copii, persoane cu cu dizabilitați și batrani sa fie luate la puricat. Decizia a fost luata in urma unei intalniri pe…

- Patru echipe mixte de control formate din reprezentanti ai mai multor institutii, coordonate de prefectul judetului Vrancea, Nicusor Halici, vor controla, timp de o saptamana activitatea centrelor pentru copii, persoane varstnice si persoane cu dizabilitati din Vrancea. Ca urmare a ordinului Ministrului…

- Patru echipe mixte vor incepe, in aceasta dimineața, verificari la cele 49 de centre rezidențiale din Vrancea. Prefectul Nicușor Halici a anunțat, ieri, ca aceste verificari vizeaza centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice, centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitați…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, duminica, demararea unor controale urgente in toate centrele pentru copii, persoane varstnice si persoane cu dizabilitati. „In primul rand, toate centrele pentru copii, persoane varstnice si persoane cu dizabilitati, de stat sau private, trebuie verificate si reanalizate…

- Dupa scandalul cu “caminele groazei” din Voluntari, in care seniorii și persoanele cu dizabilitați erau batjocoriți, prefectul Adrian Nița a emis un ordin prin care o comisie speciala va efectua controale in tot ce inseamna centre rezidențiale din județul Neamț. Nu din proprie inițiativa ci pe baza…

- Marți, in sala de ședințe a Consiliului Județean (CJ) Vrancea a avut loc o conferința de presa prin care a fost anunțata finalizarea proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție in contextul generat de pandemia COVID-19‟ cod SMIS 2014+ 140241.…

- Lucrarile de refacere calamitate pe DN 2N km 43, in localitatea Chiojdeni, județul Vrancea, au fost finalizate. Lucrarile s-au desfașurat pe o lungime de 263 m, intre km 43+154 – 43+417, pe lațimea parții carosabile de 8 metri. Pe aceasta secțiune de drum a fost refacut zidul de sprijin, compus din…