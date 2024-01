Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Bacau, Lucian Bogdanel, a emis un Ordin de Prefect prin care a dispus inițierea unei ample acțiuni de verificare a tuturor creșelor și gradinițelor din județ care ofera hrana copiilor prin servicii de catering sau prin propriile bucatarii. Aceasta masura vine in urma recentelor incidente,…

- O explozie puternica a zguduit un bloc cu patru etaje de pe strada Stadionului din Bacau, afectand 23 de locuințe și provocand arsuri de gradul I și II la doua persoane. Declarațiile prefectului Lucian Bogdanel dezvaluie detalii despre eveniment și masurile luate pentru a gestiona situația de urgența.…

- Cadavrul unei femei din Arad, decedata in 2020 in spital cu diagnosticul de COVID-19, a fost deshumat vineri dimineața, la trei ani de la deces, in urma unei sesizari penale depuse de familia pacientei. Ancheta vizeaza suspiciunea ca tratamentul aplicat ar fi fost greșit, argumentandu-se ca pacienta…

- Dupa ce prefectul Lucian Bogdanel a anunțat, ieri, ca pe parcursul a 22 de luni calendaristice (ianuarie 2022 – octombrie 2023), peste 1300 de bacauani din care aproape 400 de copii au fost mușcați de caini, peste doua treimi din victime fiind din municipiul Bacau, șeful Serviciului Gestionare Caini…

- Astazi, in conformitate cu deciziile stabilite in cadrul ședinței de lucru desfașurate la data de 2 noiembrie, prefectul Lucian Bogdanel a emis Ordinul de Prefect nr. 333, marcand astfel continuarea acțiunii de verificare și control a instalațiilor de gaz petrolier lichefiat (GPL). Aceasta acțiune vizeaza…

- Intr-o declarație recenta, prefectul Lucian Bogdanel a subliniat progresele remarcabile ale proiectului de transformare a Pieței din Targu Ocna, descrisa ca inima orașului-stațiune, intr-o viziune arhitecturala menita sa onoreze istoria și potențialul localitații. Lucrarile, finanțate in intregime din…

- Intr-o vizita emoționanta la Colegiul Tehnic de Comunicații “N.V. Karpen”, prefectul Lucian Bogdanel a lansat oficial campania “Spune NU” impotriva consumului și distribuirii de substanțe interzise in mediul școlar. In discursul sau, prefectul a subliniat importanța confruntarii directe cu problema…

- Astazi, prefectul județului Bacau, Lucian Bogdanel, a facut publice rezultatele unei ample acțiuni de control desfașurate in perioada august – octombrie, vizand agenții economici și entitați care desfașoara activitați de depozitare, transport, distribuție sau comercializare a carburanților, lubrifianților…