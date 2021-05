Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a stabilit, in principiu, in sedinta de sambata, ca in jurul unitatilor de invatamant pe o raza de 50 de metri unde exista „potential” de aglomerare la venire si la plecare se va purta masca de catre care vor stationa in acel perimetru,…

- Comitetul local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti a decis ca masca de protecție ramane obligatorie intr-un perimetru de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, in cazul persoanelor care stationeaza. Masca, obligatorie in spațiie aglomerate: piețele și stațiile de transport…

- UPDATE: "Inca nu s-a terminat Comitetul pentru Situatii de Urgenta. Discutiile au continuat un pic mai mult avand in vedere dificultatea de a decide de exemplu care sunt alte spatii aglomerate. In principiu am stabilit ca, in jurul unitatilor scolare unde exista potential de aglomerare la venire si…

- In Bucuresti, purtarea mastii ramane obligatorie intr-un perimetru de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, in cazul persoanelor care stationeaza. Comitetul local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti a decis, in sedinta de sambata, impunerea obligativitatii purtarii mastii de…

- Comitetul local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti a decis, in sedinta de sambata, impunerea obligativitatii purtarii mastii de protectie intr-un perimetru de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, in cazul persoanelor care stationeaza, masura fiind explicata prin faptul…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a stabilit, in principiu, in sedinta de sambata, ca in jurul unitatilor de invatamant pe o raza de 50 de metri unde exista "potential" de aglomerare la venire si la plecare se va purta masca de catre care vor stationa in acel perimetru,…

- Rata de infectare cu noul coronavirus in Bucuresti a scazut sub 3,5 la mia de locuitori, iar prefectul Capitalei Alin Stoica anunta ca va convoca sedinta pentru ridicarea restrictiilor. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat la Digi24 ca, dupa ce DSP a anuntat o rata de infectare de…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta urmeaza sa se reuneasca sambata, pentru a stabili noile masuri care se vor lua pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2. „Vom convoca maine Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, se va publica intre timp hotararea de Guvern si vom lua…