Stiri pe aceeasi tema

- Vin morții pestei ei! Zeci de morminte risca sa o ia la vale dintr-un cimitir din Buzau. Localnicii sunt ingrozițiO alunecare de teren da mari batai de cap autoritaților locale din comuna Lopatari, județul Buzau. Localnicii sunt ingroziți ca mormintele din cimitirul din sat o pot lua la vale.…

- Deputatul PNL de Maramureș, Florin-Alexandru Alexe, a fost desemnat in funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale. ”In urma susținerii primite din partea Grupului parlamentar al PNL, am fost desemnat sa ocup funcția de vicepreședinte al…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti ca se deplaseaza pe frontul din estul tarii sale, in sectorul localitatilor Kupiansk si Liman, tinta a unei ofensive a trupelor ruse, scrie The Guardian.

- Dianne Feinstein, decanul de varsta din Senatul american si o figura istorica a Partidului Democrat, a incetat din viața la varsta de 90 de ani, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Prima femeie primar din San Francisco inainte de a servi ca senator de California pentru mai bine de 30 de ani, Dianne Feinstein…

- Magistrata Victoria Sanduța a venit cu un comentariu, dupa ce in cadrul audierior parlamentare pe scandalul CSM, președinta Comisiei juridice numiri si imunitati, Olesea Stamate a declarat ca „i se pare de bun simț, in cazul in care Procuratura Anticorupție cunoaștea informația pe caz, sa o ofere de…

- Oficiali de rang inalt ai guvernelor Franței, Italiei și Germaniei, dar și a Consiliului și Comisiei UE se vor reuni, sambata dupa-amiaza, pentru a discuta despre situația de urgența umanitara de pe insula italiana Lampedusa, unde un numar uriaș de migranți au debarcat pe parcursul ultimelor zile. Informațiile…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut astazi discuții la cinci ministere și companii din București pentru a rezolva problemele comunitații și pentru a discuta despre proiecte de dezvoltare. ”Am avut discuții la București la mai multe ministere si structuri guvernamentale. Am purtat discuții…

- Republica Moldova denunța un nou acord incheiat pe platforma CSI. Este vorba de Acordul Comunitații Statelor Independente privind crearea Comisiei consultative comune in problemele dezarmarii. O hotarare in acest sens a fost aprobata luni in cadrul ședinței Guvernului, transmite Deschide.md. Acordul…