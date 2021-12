Prefecți demiși prin decizie a Guvernului Prefectul de Dambovița, Aurelian Popa, și cel de Vrancea, Gheorghița Berbece, au fost eliberați din funcții in baza deciziilor Guvernului, luate in ședința de miercuri, au precizat surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, atribuțiile celor doi vor fi preluate temporar de subprefecți. Tot miercuri, Executivul a decis ca joi și vineri sa fie organizate consultari cu […] The post Prefecți demiși prin decizie a Guvernului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

