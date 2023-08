Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne Catalin Predoiu se intalneste miercuri, la Viena, cu omologul austriac Gerhard Karner, opozant al admiterii Romaniei in Spatiul Schengen, potrivit news.ro.”Totodata, precizam ca, in cursul zilei de astazi, Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, se va intalni la…

- Ministrul de Interne Catalin Predoiu a declarat la intalnirile cu conducerile IPJ Alba și Arad, ca datele privind evolutia criminalitatii, cele privind lipsa de incredere a cetatenilor in administratie si institutiile de impunere a legii indica ”profilarea unei tendinte de ignorare si nerespectare a…

- Ministerul Apararii anunta ca va continua, pana pe 25 august, campania de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei in anul 2023. Astfel, arata sursa citata, sunt disponibile 2.187 de locuri…

- Salariul mediu in Romania, in anul 2023, se ridica la 850 de euro. Cu toate acestea, veniturile incasate de angajați difera considerabil in funcție de județele in care lucreaza.Potrivit INS, castigul salarial mediu brut pe economie in luna mai 2023 a fost 7.229 lei si cel net 4.543 lei, potrivit…

- Rezultate finale BACALAUREAT 2023. Un numar de 91.246 de candidați din totalul celor 125.352 care s-au prezenți la examenele de bacalaureat au promovat, vorbim despre o rata 72,8%, cu 0,5% mai mica decat anul trecut. In acest context, au fost depuse zeci de mii de contestații la BAC. Notele finale vor…

- Afaceristul Dorin Șerdean, fost președinte al clubului Dinamo, a fost arestat, miercuri, la solicitarea procurorilor din cadrul Parchetului European, fiind acuzat ca a emis scrisori false de garanție. Șerdean a fost reținut, marți seara, dupa care, miercuri, judecatorii au decis sa fie arestat preventiv.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila pe parcursul zilei de joi in zone din 27 de judete si in Municipiul Bucuresti. Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 12:00 – 23:00, local, vor fi perioade cu…

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata valabila in 28 de județe din țara.Potrivit ANM; sunt vizate județele Botoșani, Iași, Bacau, Vaslui, Covasna, Vrancea, Galați, Prahova, Buzau, Braila, Tulcea, Constanța, Ialomița, Calarași, Ilfov, Giurgiu, Cluj,…