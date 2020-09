Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, vineri, ca, incepand de saptamana viitoare, MJ va lansa in dezbatere publica, in etape, mai multe proiecte de lege, printre care se numara si cel referitor la legile Justitiei.



"Incepand de saptamana urmatoare, ministerul va lansa in dezbatere publica, in etape, mai multe proiecte de lege si politici publice. Voi detalia acest program intr-o conferinta de presa, saptamana viitoare. In linii mari, e vorba de proiecte care vizeaza reguli speciale privind actul de justitie in conditiile speciale generate de pandemie, precum si un proiect…