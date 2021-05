Preasfinţitul Părinte Veniamin îndeamnă să avem grijă de lumina credinţei Preasfintitul Parinte Veniamin a indemnat, la slujba Invierii oficiata in paraclisul episcopal din Cahul, sa avem grija de lumina credintei, deoarece este mult mai importanta decat lumina fizica. „M-am gandit in seara aceasta cum lumina care se aprinde la Ierusalim ajunge, in cateva ore, sa fie impartita in intreaga lume. Ar trebui sa pastram aceasta lumina nu doar cateva ore si apoi sa stingem candelele noastre, ci ar trebui sa o pastram pe tot parcursul anului, dar trebuie, mai ales, sa pastram lumina credintei. Este mai importanta decat lumina fizica. Lumina credintei ne aduce aminte… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru slujba de Inviere sunt aproape gata la Patriarhie, la ora 21.30. In curte, unde se vor afla majoritatea credincioșilor, au fost amplasate sute de scaune. Doar 70 de credincioși vor putea asista la slujba de Inviere din interiorul Catedralei Patriarhale din București, care va fi transmisa…

- Lumina Sfanta a Invierii s-a aprins deja la Biserica Mormantului de la Ierusalim. Mii de creștini ortodocși s-au adunat sa vada minunea din seara in care Domnul Iisus Hristos invie. In aceasta naopte se va distribui Focul Haric la toți creștinii ortodocși din lume.

- Președintele Klaus Iohannis a facut un apel marți, intr-o conferința de presa la Palatul Cotroceni, la respectarea masurilor de protecție. Președintele a vorbit și despre noaptea de Inviere și a transmis un mesaj romanilor care vor merge la Biserica. „Esența credinței creștine este iubirea aproapelui”…

- CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD, CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD, PROTOPOPIATUL ORTODOX BISTRITA, ASOCIATIA CULTURALA "PANA DE PAUN" BISTRITA-NASAUD, prezinta Concertul Pascal "LUMINA INVIERII" Pricesne si Cuvinte de Invatatura Crestin-Ortodoxa ...

- Ansamblul Folcloric Național Transilvania in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș organizeaza doua concerte de pricesne și muzica religioasa, susținut de artiștii ansamblului și invitații acestora. Pentru maramureșeni, Paștele reprezinta cel mai important praznic creștin de peste an. Iar in…

- Doua dintre cele mai importante sarbatori creștin-ortodoxe sunt in luna aprilie: Sfantul Mucenic Gheorghe – sarbatorit in 23 aprilie și Duminica Floriilor – Intrarea Domnului in Ierusalim- sarbatorita pe 25 aprilie. Tot in aprilie este și Saptamana Patimilor – Saptamana Mare in care se ține post negru.…

- Cateva zeci de persoane au luat parte la Sfanta Liturghie la Biserica romano catolica “Sf. Francisc de Assisi” din Targoviște. Post-ul Credincioșii catolici din Targoviște au primit lumina Invierii – Cristos a Inviat! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- A trecut recent printr-un divorț, iar acum Pepe face dezvaluiri despre femeile cele mai importante din viața lui. Mamei ii este recunoscator pe viața, ea continua sa aiba grija de el și la 41 de ani. Aceasta nu e singura femeie care a pus amprenta asupra lui. Pepe și Raluca Pastrama au divorțat recent.…