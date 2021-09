Stiri pe aceeasi tema

- Doar 1 din 4 romani se declara multumit de situatia sa financiara, iar pentru 1 din 5 respondenti, situatia financiara este cel mai important aspect al vietii lor, arata un studiu privind cunostintele financiare ale romanilor, publicat marti de BCR si realizat impreuna cu compania de cercetare Unlock…

- Holde Agri Invest SA, o companie romaneasca care exploateaza terenuri agricole, raporteaza venituri de 14,9 milioane de lei in primul semestru din 2021, in creștere cu 193% fața de aceeași perioada a anului trecut. In prima jumatate a anului, compania a derulat investiții in valoare totala de 26,1 milioane…

- Lidia Fecioru a dezvaluit cum pot toți romanii sa scape de problemele financiare și sa ajunga unde iși doresc din punct de vedere material. Sfaturile date i-ar putea ajuta pe toți ce nu se descurca foarte bine cu banii. Sfaturi de aur. Cum reușești sa depașești problemele financiare, de fapt Mulți romani…

- Mai mult de jumatate dintre consumatorii la nivel global au devenit mai interesati de produsele ecologice in timpul pandemiei, in timp ce cei din generatia Z, cu varste intre 23 si 26 de ani, sunt cei mai sceptici atunci cand vine vorba despre sustenabilitate la cumparaturi, arata un sondaj PwC din…

- 5 din 10 pensionari din Romania se simt exclusi din punct de vedere financiar si social. Varstnicii sustin ca se simt marginalizati din cauza lipsei banilor, prietenilor sau din cauza problemelor de sanatate.

- Guvernarea de dreapta ia peste 250 de milioane de euro din sistemul public, și așa subfinanțat, pentru a-i da clinicilor private, acuza prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea: „Mai multa sanatate pentru bogați, mai puțina pentru cei saraci! Vom ataca la CCR legea de aprobare a acestei OUG”.…