Prăpăd în Dolj și Vâlcea. Localități inundate – zeci de familii evacuate FOTO/VIDEO Județele din vestul Romania sunt sub ape, dupa ploile apocaliptice din ultimele 2 zile. Localitați intregi au ramas izolate, din cauza viiturilor care au rupt baraje și drumuri naționale, iar in Dolj mai multe zeci de familii au fost evacuate. – Pompierii din judetul Dolj au intervenit in mai multe localitati pentru scoaterea apei din gospodarii, iar 70 de persoane din comuna Grecesti au fost evacuate. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate la dispecerat peste 120 de apeluri. „Localitati si gospodarii afectate au fost:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Pompierii din judetul Dolj au intervenit in mai multe localitati pentru scoaterea apei din gospodarii, iar 70 de persoane din comuna Grecesti au fost evacuate.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate la dispecerat peste 120…

- Dan Diaconu, prefectul județului Dolj, a declarat ca autoritațile fac ce pot, dar ca este foarte mare cantitatea de apa ce a cazut in ultimele 48 de ore. „De 48 de ore ploua, din pacate ploua in județul Mehedinți, dar apa de pe versanți ajunge la noi. Am eliberat oamenii și animalele din gospodarii…

- Un pod a fost distrus de ape in judetul Dolj, intre localitatile Goesti –Malaiesti, aproximativ o suta de persoane fiind izolate. Oamenii nu vor, insa, sa fie evacuati. Trei case din zona au fost inundate. Pompierii din Dolj, atat cei militari, cat si serviciile voluntare, intervin, vineri seara, pentru…

- Ploile torențiale au facut prapad in mai tot județul Dolj, care se afla sub cod de inundații și ploi abundente. Multe localitați au ramas la mila naturii, drumurile fiind luate de ape. Prima avertizare cod rosu emisa pentru judetul Dolj a vizat localitatile Argetoia, Secu, Cernatești, Gogoșu, Botoșești…

- Prima avertizare cod rosu emisa pentru judetul Dolj a vizat localitatile Argetoia, Secu, Cernatești, Gogoșu, Botoșești Paia, Seaca de Padure, Brabova, Carpen, Vela, Verbita, Orodel, Vartop, Caraula, Plenița, scrie ziare.com O alta avertizare cod rosu vizeaza localitatile Filiasi, Bradesti, Bralostita,…