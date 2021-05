O furtuna puternica, cu vant puternic si grindina, s-a abatut duminica seara peste mai multe zone din Bihor. Urgia a lasat in urma prapad, in special in localitatea Nojorid, acolo unde s-a format, povestesc satenii, o tornada. Furtuna de doar 15 minute de duminica seara a produs pagube serioase in localitate. In jur de 20-30 […] The post Prapad dupa o furtuna in Bihor. Zeci de case distruse (GALERIE FOTO) first appeared on Ziarul National .