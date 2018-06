Prajitura fina cu capsuni

1. Se prepara blatul din 5 albusuri batute spuma cu un praf de sare si zaharul, apoi se adauga galbenusurile amestecate cu lingura de ulei. Se incorporeaza faina si apoi se toarna aluatul intr-o tava in care am pus hartie pentru copt. Se coace cca. 20 minute,la foc potrivit,in cuptorul preincalzit. Blatul rece se taie in doua jumatati.

2. Capsunile spalate si scurse bine (se opresc 10 capsuni cu tot cu codite care se vor taia in jumatati si se folosesc la decor), se maruntesc apoi se pun la fiert cu 200 g de zahar, timp de 5 minute, la foc potrivit pana se topeste zaharul. Se scurg fructele…