Prăjitura cu nucă, cremă de vanilie şi lămâie IngredienteNucile caramelizate: 200 g de nuca prajita, 10 linguri de zahar. Blat: 500 g nuca, migdale si alune prajite( sau o puteti face numai cu nuca) 16 albusuri de ou 32 linguri de zahar (nu cu varf) 2 esente de rom zeama de la 1 lamaie extract de vanilie, un praf de sare Crema: 500 g unt 16 galbenusuri de ou 350 g de zahar 800 ml lapte rece 8 linguri faina zeama de la 3 lamai coaja de la 2 lamai mari extract de vanilie( sau esenta) Mod de preparare Nuca, alunele si migdalele se pun in tava cu pergament. Se coc 15 min la 200 de grade sau in functie de cuptor. Se marunteste nuca la blender.Se… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

