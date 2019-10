Prăjitură cu hașiș servită la o înmormântare ​Persoanele care participau la o înmormântare din Germania au avut parte de o surpriza neplacuta. Acestora le-a fost servita o prajitura cu hașiș la o întâlnire tradiționala germana organizata dupa funerarii, potrivit BBC.



Poliția locala a declarat ca celor de la înmormântare le-a fost servita o prajitura cu hașiș, totul dintr-o greșeala. Treisprezece dintre participanții aflați, dupa o înmormântare, la un restaurant din comuna germana Weithagen au experimentat greața și amețeli dupa consumarea unei prajituri cu hașiș.



Sursa articol: hotnews.ro

