Prahova: Trafic aglomerat pe DN1, coloane de maşini în zonele Comarnic şi Buşteni Traficul este aglomerat, vineri dupa-amiaza, pe DN1 in zona montana, fiind formate coloane de masini in Comarnic si Busteni, informeaza IPJ Prahova.



"Circulatia pe DN1, in zona montana, se desfasoara in urmatoarele conditii: pe sensul de mers Bucuresti catre Brasov, se inregistreaza coloana in miscare de la km 102 (Nistoresti) pana la km 107 (iesire din Comarnic), iar la Busteni de la km 126 pana la km 132 (iesirea din Busteni). Pe sensul Brasov - Bucuresti, se inregistreaza coloana in miscare de la limita cu judetul Brasov pana la iesirea din Busteni", precizeaza IPJ Prahova.

