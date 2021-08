Stiri pe aceeasi tema

- Politistii cauta un tanar de 17 ani care a parasit Judecatoria Valeni in timp ce instanta emitea mandatul de arestare preventiva pe numele sau, a anuntat IJP Prahova, potrivit Agerpres. Citește și: Declarație ȘOC in dosarul agenților VIOLENȚI de la SECȚIA 16: „Nu l-am denunțat pe Șeicaru„…

- Politistii cauta un adolescent de 17 ani care a parasit Judecatoria Valeni in timp ce instanta emitea mandatul de arestare preventiva pe numele sau, a anuntat IJP Prahova, citata de Agerpres . „La data de 11 august a.c., in jurul orei 17.00, un tanar, in varsta de 17 ani, fiind retinut pentru fapte…

- Politistii prahoveni cauta un adolescent de 17 ani care a parasit Judecatoria Valeni in timp ce instanta emitea mandatul de arestare preventiva pe numele sau, a anuntat IPJ Prahova, miercuri seara. „La data de 11 august a.c., in jurul orei 17,00, un tanar in varsta de 17 ani, fiind retinut pentru fapte…

- Politistii cauta un tanar de 17 ani care a parasit Judecatoria Valeni in timp ce instanta emitea mandatul de arestare preventiva pe numele sau, a anuntat IJP Prahova. "La data de 11 august a.c., in jurul orei 17,00, un tanar in varsta de 17 ani, fiind retinut pentru fapte de furt, in timp ce instanta…

- Condamnat pentru furt, prins de polițiști, ieri, 04 august. Data la care polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri, executand activitați specifice muncii de urmarire, au depistat un barbat din Recea, impotriva caruia Judecatoria Baia Mare, a emis un mandat de executare…

- Niculae Turja, reținut marț de polițiștii, dupa ce saptamana trecuta a vrut sa se sinucida in fața Instituției Prefectului a fost pus sub control judiciar de Judecatoria Bistrița. Niculae Turja, in varsta de 73 de ani, din localitatea Bistrița-Bargaului, a fost pus sub control judiciar de judecatorul…

- Mandate puse in aplicare de politisti. La data de 26 mai a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Mihail Kogalniceanu au identificat un barbat, de 58 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an de inchisoare, sub aspectul savarsirii infractiunii…

- Mandat pus in aplicare de politisti. La data de 20 mai a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 47 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani de inchisoare, sub aspectul savarsirii infractiunii…