- Veste buna, in aceasta seara, oferita de Bogdan Toader, presedintele Consiliului Judetean Prahova. pecialiștii Laboratorului Unitații de Primiri Urgențe au facut primele probe inainte de inceperea testarilor pentru coronavirus. Astfel, Unitatea de Primiri Urgența Ploiești se pregatește ca in zilele…

- Chirurgul Dan Oprea, de la Spitalul Județean de Urgența Ploiești, a dezvaluit, intr-o postare pe Facebook, gravele probleme cu care se confrunta instituția medicala prahoveana.Acesta a reacționat, dupa ce, sambata noapte, in jurul orei 22.00, la Unitatea de Primiri Urgența din SJU Ploiești, s-a prezentat…

- Bilanțul deceselor din cauza Covid-19 crește la 29, dupa ce inca trei persoane au murit astazi. Toate persoanele decedate sunt din județul Arad, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Decesul 27: Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase…

- Ion Lungu, primarul din Suceava a declarat, miercuri, la Realitatea PLUS ca s-au comandat echipamente de protecție pentru cadrele medicale ale Spitalului Județean, dar nu au ajuns inca. Edilul nu a oferit o explicație despre situația in care se afla spitalul, precizand ca acesta se afla in subordinea…

- Dupa declararea pandemiei de coronavirus și trecerea la un nou nivel de acțiune, determinat de creșterea numarului persoanelor infectate pe teritoriul Romaniei, și in Prahova ne pregatim pentru a face fața cat mai bine apariției unor cazuri grave. La parterul Spitalului Județean de Urgența…