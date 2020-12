Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii prahoveni au facut, miercuri, percheziții la locuințele unor persoane banuite de inșelaciune prin metoda ghicitului. Patru persoane au fost duse la audieri, in urma descinderilor, informeaza Mediafax, citata de Digi24.Conform IGPR, oamenii legii din Prahova au efectuat trei percheziții domiciliare…

- Doua persoane au fost amendate, duminica, de politistii prahoveni dupa ce au sesizat la numarul unic de urgenta 112 infractiuni legate de derularea procesului electoral care, in urma verificarilor, nu s-au confirmat, informeaza AGERPRES. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Judetean…

- F. T. Florian Ionita – instructor preparator formare, Catedra de de pregatire juridica si criminalistica a Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina – precizeaza, intr-o postare pe Facebook: „Mai bine de jumatate dintre furturile care au fost sesizate in Prahova, in primele noua luni ale anului,…

- O nunta la care participau aproximativ 150 de persoane a fost intrerupta, duminica seara, de politisti, acestia aplicand amenzi de 8.000 de lei pentru nerespectarea legii privind combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Potrivit datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP)…

- Un minor in varsta de 15 ani a fost retinut de politisti dupa ce a tras, marti, cu un pistol cu bile in zona unui liceu din Ploiesti ranind doi adolescenti, cercetarile fiind in continuare in derulare pentru stabilirea gradului de implicare in eveniment a altor patru persoane. Potrivit datelor comunicate,…

- 14 persoane au fost implicate, miercuri dimineața, intr-un accident petrecut in Prahova, pe DN 1, in zona Movila Vulpii. In jurul orei 6.20, un autobuz in care se aflau mai mulți muncitori s-a rasturnat pe sensul spre Ploiești, in dreptul localitații Paulești. Vehiculul efectua o cursa regulata. La…

- Trei minori banuiți ca, in ultimele luni, ar fi comis mai multe furturi și talharii, au fost reținuți in urma unor percheziții derulate miercuri, la Ploiești. Șase persoane au fost audiate in urma descinderilor la persoane banuite de talharie și furt calificat. "Ulterior, in baza probatoriului…