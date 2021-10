Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, intre care trei asistenti medicali, au fost retinute de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova in dosarul privind obtinerea unor certificate false de vaccinare anti-COVID, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Un centru de vaccinare din comuna Valea Calugareasca…

- • Zeci de persoane au ajuns ieri in fata procurorilor • Printre suspecti se afla si angajati ai unor cabinete medicale V. Stoica, Fl. Tanasescu Ceea ce se vehicula inca din vara – faptul ca si in Prahova au fost emise certificate de vaccinare anti Covid contra cost – a fost confirmat de perchezitiile…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova efectueaza, joi, mai multe perchezitii in judet intr-un dosar privind obtinerea unor certificate false de vaccinare anti-COVID, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acestora, descinderile au loc atat in localitati din zona rurala,…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a anunțat vineri ca polițiștii au in lucru aproximativ 200 de doare penale in care se fac cercetari cu privire la eliberarea unor certificate false de vaccinare. Potrivit ministrului de Interne, in dosarele penale aflate in lucru sunt cercetate aproximativ…

- 5 cauze penale au fost intentate de oamenii legii cu privire la certificatele care conțin rezultate la COVID-19 cu semne vădite de falsificare In aceste cauze sint vizate atit persoane juridice cit și persoane fizice care eliberau false buletine negative de analiză a probei biologice ori transportau…

- O persoana a accesat registrul vaccinarilor al unui centru din județul Alba și a eliberat adeverințe false de vaccinare. 11 persoane vor fi audiate. Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lang