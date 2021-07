Stiri pe aceeasi tema

- Membrii filialei PNL Timișoara iși aleg astazi noua conducere, iar tensiunile dintre cele doua tabere s-au facut simțite inca de la intrarea in cladirea Filarmonicii „Banatul”. La prima ora, punctele de acces erau blocate agenții de paza ai unei firme contractata de Danuț Groza, primar in Sannicolau…

- Polițiștii din Roman, județul Neamț, au indisponibilizat 9.463 de pachete de țigarete, susceptibile a fi provenite din contrabanda, in urma opririi unui autoturism condus de un conducator auto, de 47 de ani, din municipiu. „La data de 1 iunie a.c., polițiștii Biroului de Ordine Publica din Roman au…

- Surse judiciare au confirmat pentru Bistrițeanul.ro faptul ca secretarul municipiului Bistrița a fost reținut in urma cu puțin timp. Floare Gaftone este reținuta pentru 24 de ore, urmand ca judecatorii sa decida sub ce masuri preventive va fi cercetata.UPDATE: alte doua persoane au fost reținute. Se…

- La data de 6 mai a.c., politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica - Biroul pentru Combaterea Delictelor Silvice, au actionat in vederea prevenirii si combaterii activitatilor ilegale din domeniul exploatarii, circulatiei, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos, ocazie…

- La aceasta ora, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași efectueaza 32 de percheziții domiciliare, in județele Argeș, Prahova, Dambovița, Calarași, Ilfov și in municipiul București, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Activitațile se desfașoara…

- Politistii au efectuat, joi, 16 perchezitii in Bucuresti si in patru judete, la persoane care confectionau tigari artizanal, fara a plati taxe. Politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au pus in…

- In ultimele 24 de ore, in baza unui plan intocmit la nivelul Serviciului de Ordine Publica, polițiștii din Moinesti cu sprijinul specialistilor silvici au desfașurat o acțiune de prevenire si combatere in domeniul prelucrarii si comercializarii materialului lemnos. In cadrul actiunii desfasurate, politistii…