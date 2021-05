Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii prahoveni au intervenit, in ultimele zile, pentru indepartarea mai multor ursi a caror prezenta a fost semnalata pe strazi ale statiunilor montane de pe Valea Prahovei, potrivit Agerpres. Potrivit datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, in perioada…

- Jandarmii din Harghita au avut un program plin la sfarșitul saptamanii. Aceștia au intervenit de cinci ori pentru indepartarea urșilor din orașele Toplița și Baile Tușnad. Prezența animalelor a fost semnalata la numarul de urgențe 112 de catre cetațeni. Jandarmii au intervenit pentru indepartarea urșilor…

- Jandarmii prahoveni au intervenit, in ultimele zile, pentru indepartarea unor serpi aflati in apropierea locuintelor din municipiul Ploiesti si din localitatea Posesti, potrivit Agerpres. Potrivit datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, doua astfel de situatii…

- Trei persoane care aveau cu ele un bebeluș de 10 luni, a plecat in drumeție din localitatea Nucu spre localitatea Aluniș și s-au ratacit. Ei au ajuns intr-un punct unde nu au reușit sa se mai orienteze pentru a se intoarce și au anunțat situația la Inspectoratul Județean de Jandarmi prin SNUAU 112.…

- Jandarmii prahoveni, care de dimineața au punctat ca protestele anti-restricții derulate la Ploiești au fost pașnice ( VEZI DETALII ), au revenit, marți dupa-amiaza, cu un nou mesaj pentru cei care au de gand sa-și exprime nemulțumirea in strada.

- Localnicii din Azuga au surprins din nou ursoaica care a incercat sa darame in urma cu cateva zile gardul unei curți in cautare de hrana. Animalul a intrat, de data aceasta, miercuri seara, in mai multe gospodarii, insoțita de pui. Autoritatile au anunțat ca au inițiat demersurile pentru relocarea animalelor,…

- O ursoaica cu pui a intrat, miercuri seara, in mai multe gospodarii din statiunea prahoveana Azuga, autoritatile initiind demersurile pentru relocarea animalelor. Potrivit datelor comunicate, joi, de Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, un echipaj a fost directionat pe Strada Parcului din Azuga…

- Un barbat care a fost retinut dupa ce si-a batut concubina pe strada, femeia tinandu-si la acel moment copilul in brate, a fost pus in libertate in conditiile in care victima a anuntat ca s-a impacat cu agresorul, a anuntat, marti seara, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova. Potrivit…