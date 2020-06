Stiri pe aceeasi tema

- Prahova a trecut, vineri, de pragul de 200 de cazuri confirmate cu coronavirus, de la inceputul pandemiei. Potrivit datelor publicate de Institutul Naționale de Sanatate Publica, numai de la ultima raportare au fost testate pozitiv inca 16 persoane, fiind al doilea cel mai mare bilanț zilnic inregistrat…

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 151 de noi cazuri de imbolnavire Sursa articolului: Pana astazi, 30 mai, in Romania, au fost confirmate 19.133 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.106 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 117 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Testele COVID 19 au ieșit pozitive pentru 93 de bistrițeni, pana la aceasta ora. Dintre aceștia, 10 au decedat. La nivel național s-au inregistrat 337 noi cazuri in 24 de ore. Pana acum, 362 de romani au decedat și 1.217 s-au vindecat. Grupul de comunicare strategica a raportat statistica privind infecțiile…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, Poliția a plasat in carantina instituționalizata 1.290 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentruacestea fiind…

- Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate (81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16 la Caraș-Severin, 11 la Constanța,…

- Numarul total de cazuri confirmate de COVID-19 a depașit 720.000 la nivel mondial, potrivit informațiilor centralizate de Universitatea americana Johns Hopkins, citeaza digi24.ro.Cele mai multe cazuri se afla in SUA - 143.055, Italia - 97.689, China - 82.156, Spania - 80.

- Pana ieri, la ora 16, potrivit oficialilor, in Prahova au fost confirmati 12 pacienti infectati cu noul coronavirus. Astazi nu s-au comunicat noile statistici, dar vom reveni maine cu noi informari. Pana astazi, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane…