Angajatii operatorului de salubritate Rosal, care presteaza servicii in cea mai mare parte a localitatilor din judetul Prahova, au intrat in greva si refuza de doua zile sa iasa pe teren pentru a ridica deseurile, ei fiind nemultumiti de faptul ca nu si-au primit drepturile salariale.



Directorul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova", Cristian Ganea, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca Rosal are contracte in 84 dintre cele 104 localitati ale judetului, inclusiv in municipiul Ploiesti.



Surse locale au precizat…