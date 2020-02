Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de miercuri spre joi, vantul puternic a creat probleme in zona municipiului Campina și nu numai. Pe drumul județean 102I, dintre Campina și Valea Doftanei, un acoperiș de la o locuința parasita a fost luat de vant și adus pe carosabil. Traficul rutier a fost blocat 15 minute, pana cand echipaje…

- Traficul este aglomerat, luni dupa-amiaza, pe DN1 in zona montana, fiind formate coloane de masini in localitatile Comarnic, Sinaia, Busteni, informeaza IPJ Prahova, potrivit Agerpres."Circulatia pe DN1, in zona montana, se desfasoara in urmatoarele conditii: pe sensul Ploiesti catre Brasov…

- Traficul este foarte aglomerat joi, pe Valea Prahovei, coloana de masini intinzandu-se pe zeci de kilometri pe DN1, intre Campina si Sinaia. Coada de masini, pe sensul de urcare spre munte, incepe in dreptul orasului Campina si tine pana dincolo Sinaia. De asemenea, si varianta ocolitoare prin Breaza…

- Traficul se aglomereaza pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe raza localitatii Comarnic, unde se circula in coloana pe sensul de urcare spre Brasov, intre kilometrii 101 - 107, precum si in zona centurii Sinaia, pe tronsonul kilometric 123 + 500 de metri - 125 + 800 de metri, informeaza Centrul Infotrafic din…

- UPDATE ora 19:30 - Biroul de presa al IJP Prahova: In acest moment traficul pe DN1 se desfașoara in urmatoarele condiții: Coloana pe sensul de urcare catre Bușteni de la km 121, intrare in Sinaia, iar pe coborare trafic intens de la limita cu județul Brașov km 138; DN 1 zona…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna, duminica dimineata, pe sectoare de drum din mai multe judete, dar nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General…

- Produsa la Brasov, greu de dus la Otopeni: O grinda uriasa pentru pasajul de la Aeroport a blocat total traficul pe DN1 A. Transportul dureaza aproape patru zile Circulatia a fost intrerupta sambata, pe DN 1A intre localitatea Cheia, judetul Prahova si limita cu judetul Brasov, dupa ce…

- Azi noapte, in jurul orei 4.00, un transport agabaritic derapat a blocat total DN1A. Trailerul, care purta o grinda in lungime de 23 de metri, venind de la Brasov, a derapat si s-a blocat intr-o curba periculoasa, in zona Cheia, la km 159+600. Traficul a fost blocat total, vreme de aproape 8 ore, formandu-se…