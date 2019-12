Prahova: Coloană de maşini pe DN1 între Posada şi Buşteni Traficul este aglomerat pe unele portiuni ale DN1, se circula in coloana intre Posada si Busteni, iar carosabilul este acoperit cu strat mic de zapada in Sinaia, Busteni si Azuga, informeaza, duminica dupa-amiaza, IPJ Prahova.



"Pe DN1 se inregistreaza coloana in miscare de pe Posada - km 116+500 pana la km 130 - Busteni. Ninge viscolit pe raza localitatilor Sinaia, Busteni si Azuga, carosabil acoperit cu zapada framantata, aproximativ 1 cm. Pe DN 1A, in acest moment, ninge viscolit de la km 143 - Maneciu iar de la km 146 - Cheia, pe carosabil este depunere de zapada framantata, aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

