Autoritatile vor incerca sa devieze cursul raului Teleajen in zona in care digul de gabioane este afectat din cauza ploilor, punand in pericol terasamentul fostului depozit de deseuri al municipiului Ploiesti, a declarat duminica seara, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae. Potrivit acesteia, zeci de pompieri au actionat pentru stabilizarea digului folosind saci de nisip pusi la dispozitie de autoritatile locale, iar in cursul zilei de luni se va interveni cu un buldoexcavator pentru a devia putin cursul apei. La operatiunea…