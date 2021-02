Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, in zona statiunilor montane de pe Valea Prahovei, autoturismele circuland in coloana in mai multe puncte de pe ambele sensuri de mers.



Conform datelor furnizate de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, pe sensul de mers Ploiesti- Brasov al DN 1 sunt coloane de masini de la km 101+500 - Nistoresti pana la km 106+800 Comarnic si de la km 123 - Sinaia pana in zona centrala a statiunii Busteni.



Totodata, pe directia Brasov-Ploiesti se circula in coloana de la km 136 - Azuga pana in zona centrala…