- O hotarare istorica, probabil provizorie și cu posibilitate de derogare- a fost luata de Biserica Ortodoxa Romana, probabil sub presiune, dupa ce tot mai mulți prelați au fost atrași de scena politica, mai profitabila chiar și decat preoția. Iar hotararea vine de la o instituție care a avut un Patriarh…

- Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa a publicat in colectia Acatiste si vieti de sfinti lucrarea „Viața, Acatistul și Paraclisul Sfantului Cuvios Paisie Aghioritul”. Rasfoieste publicatia! In zilele de 03 si 04 iunie 2015, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh…

- Hotararea a fost adoptata de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, aratand pretuire pentru parintii si pruncii lor, crescuți și educați in dreapta credinta. In mesajul adresat cu prilejul acestei sarbatori, Patriarhul Daniel a evidențiat importanța familiei in contextul pandemic actual și a accentuat…

- OrtodoxeSf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la peste)Greco-catoliceFericitii episcopi martiri greco-catolici romani; Sf. aep. Nichifor al ConstantinopoluluiRomano-catoliceSs. Marcelin si Petru, m.Sfantul Mare Mucenic Ioan…

- Pe 14 mai 2017, a avut loc la Manastirea Putna, proclamarea solemna a canonizarii sfintilor putneni: Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, si a colaboratorilor sai, Cuviosii Sila, Paisie si Natan. În ședința din 6-7 iunie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române…

- – interviu cu Preasfințitului Parinte Petroniu, Episcopul Salajului – Intrebare: In 5 martie 2008, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane v-a ales episcop titular al Episcopiei Salajului, iar in 13 aprilie acelasi an ați fost intronizat ca intaistatator al acestei Eparhii, in catedrala „Inaltarea…

