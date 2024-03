Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de un an de la izbucnirea scandalului legat de aderarea Romaniei la Spațiul Schnegen, cancelarul Austriei, Karl Nehammer, face prima vizita la București. Oficialul austriac va fi primit de președintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Cancelarul Austriei, prima vizita in Romania dupa scandalul…

- Romania devine inima Europei, spune liderul PNL, Nicolae Ciuca, despre congresul PPE care va avea loc miercuri și joi la București. La eveniment vor participa peste 1500 de delegați din 44 de țari, precum și 13 șefi de state și guverne. „Maine (miercuri – n.r.), Romania devine inima Europei. Incepe…

- El a mentionat ca decizia de a avea o lista comuna ''a doua partide competitoare pana acum si care continua sa ramana si acum competitoare la nivel local si vor fi probabil competitoare si in viitor'' a existat si in alte state membre ale Uniunii Europene, dand ca exemplu precedentele alegeri europarlamentare…

- Sunt convins ca, in cadrul Congresului de la București, PPE va fi unit și va da un vot clar pentru susținerea Ursulei von der Leyen drept candidat, afirma eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan.„Sunt convins ca Ursula von der Leyen va deveni candidata Partidului Popular European pentru poziția…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se afla sub o presiune in crestere pentru a declara daca intentioneaza sa candideze pentru un al doilea mandat in aceasta functie, ea fiind intrebata ”politicos” despre planurile sale in timpul unui pranz cu ambasadorii statelor membre pe langa Uniunea…

- Partidul Popular European (PPE) isi va organiza congresul pe 6 si 7 martie la complexul Romexpo din Bucuresti, a anuntat joi formatiunea politica paneuropeana intr-un comunicat.Gazduit de Partidul National Liberal, de presedintele PPE Manfred Weber si de secretarul general al PPE, Thanasis Bakolas,…

