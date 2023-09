Poziția NATO în legătură cu drona rusească de la Tulcea ”Romania a informat aliatii NATO despre faptul ca a gasit pe teritoriul sau resturi de la o posibila drona in cadrul reuniunii de miercuri a Consiliului Nord-Atlantic, iar aliatii si-au exprimat o puternica solidaritate cu Romania, transmite purtatorul de cuvant al NATO, Dylan White. Autoritatile romane au confirmat ca resturi, posibil de la o drona, au fost gasite pe teritoriul Romaniei, in apropierea granitei cu Ucraina. Autoritatile romane investigheaza incidentul. Romania a informat aliatii NATO despre acest incident in cadrul reuniunii de astazi a Consiliului Nord-Atlantic, iar aliatii si-au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

