Poze din excursie Un barbat afla ca in urmatoarea saptamana va fi foarte ocupat datorita problemelor de serviciu. Asa cum era normal, isi anunta sotia: – Draga mea, voi primi vizita unor parteneri de afaceri si trebuie sa ii conduc prin tara. O sa lipsesc o saptamana! – Atunci, daca tot lipsesti… am auzit despre o excursie foarte interesanta in Grecia, as vrea sa merg si eu… Ca orice barbat intelegator, sotul aproba excursia. Seara merge… unde credeti? Sa-si anunte si amanta… – Imi pare rau, dar trebuie sa plec o saptamana prin tara! – Iubitule, daca tot pleci, nu-mi platesti o excursie in Grecia? Fiind, asa cum… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca de cand era tanar, lui Campbell ii placea sa reconditioneze obiecte vechi și sa creeze lucruri noi din ele. Planul sau pentru aceasta bucata de teren a fost sa o foloseasca ca loc pentru a-și construi propria casa. Planul sau inițial era sa modeleze o casa din mai mulți transportatori diferiți.…

- E alerta la Iulius Mall Timișoara. Un barbat a sarit de la etajul 2 all mall-ului. Echipajele de urgența al Poliție și Ambulanței au ajuns la fața locului și il resusciteaza chiar acum. Vom reveni cu detalii.Citește și: ABERANT Directorul Spitalului Victor Babeș din Timișoara: Riscul sa iei…

- Un barbat a decedat dupa a fost lovit, miercuri dupa-amiaza, de un tren de calatori intre statiile de cale ferata Parvu si Bradu de Sus. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Argeș, politistii din cadrul Serviciului Judetean de Politie Transporturi Arges au fost sesizati de catre…

- Politia Dolj informaza ca scandalul a izbucnit, in noaptea de luni spre marti, pe o strada din comuna Unirea, intre doua grupuri de cate patru persoane, cu varste cuprinse intre 20 si 57 de ani, toti din Unirea. Cei implicaai in bataie au folosit mai multe obiecte contondente. Doua masini au fost…

- middot;Drumul pe mare, catre Grecia, evocat de un indragostit al stravechii EladeInsemnarile lui Pericle Martinescu, adunate in volumul "Excursie in Ciclade" prilejuiesc cititorului o calatorie in plan livresc, prin locurile unde au trait zeii un pretext sentimental de a explora o lume fabuloasa, o…

- Ziarul Unirea Un barbat urmarit international pentru viol in Grecia, prezentat magistratilor Curtii de Apel Alba Iulia pentru dispunerea masurilor legale: A fost de polițiștii hunedoreni La data de 06.05.2020, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au derulat o acțiune pe raza comunei Ilia,…

- Un barbat de 63 de ani, din judetul Brasov, dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat in Grecia la 17 ani de inchisoare pentru infractiunea de viol, a fost prins de politistii hunedoreni in comuna Ilia, in urma unei actiuni derulate ... The post Barbat condamnat pentru viol in Grecia,…

- Astfel, la nivel mondial, dintr-un total de 905.969 cazuri incheiate, sunt 721.734 de persoane vindecate și 184.235 de morți. Proporția s-a modificat de la 79% vindecați și 21% decese la 80-20 de procente, potrivit datelor in timp real publicate de Universitatea Johns Hopkins . Pana joi dimineața erau,…