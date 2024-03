Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justiției a anunțat recent ca supune dezbaterii publice Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cetațeniei romane nr. 21/1991, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. Ministrul Alina Gorghiu a recunoscut ca acesta este un proiect așteptat de toata,…

- Autoritatile germane vor sa accelereze dezvoltarea de parcuri eoliene offshore prin eliminarea studiilor de impact asupra mediului, studii care uneori intarzie proiectele eoliene, transmite Bloomberg. Exceptand cazurile in care statele vecine sunt afectate in mod semnificativ, astfel de studii de impact…

- Au fost depuse trei oferte pentru proiectarea și construcția podului peste Prut de la Ungheni, anunța autoritațile. Ofertele sint depuse de Asocierea Automagistral Pivden SRL – SC Perfect Consult Europe SR, NESS PROIECT EUROPE S.R.L și Comsales Grup SRL, noteaza Noi.md cu referire la bani. Proiectul…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat modificari in acordarea cardurilor sociale. Crește plafonul de venituri pentru beneficiari. Potrivit sursei citate, persoanele vulnerabile cu venituri nete mai mici de 2.000 lei vor beneficia de cardurile sociale pentru alimente și mese calde…

- Acordul prevede ca PPC Renewables va deveni unicul actionar al Thrakiki Wind 1 SA. Se prevede ca va fi instalat in largul zonei Alexandroupolis, arata PPC, intr-un comunicat. Proiectul-pilot a primit o licenta de productie pentru 216 MW de la Autoritatea de Reglementare a Deseurilor, Energiei si Apei…

- Ministerul Economiei transmite, miercuri seara, ca, in procesul de clasificare a spatiilor de cazare de la Ferma Dacilor din judetul Prahova au fost depuse o serie de documente prevazute de catre legislatia in vigoare, dar nu si autorizatia de constructie, certificatul de urbanism sau autorizatia de…

- Deputații au adoptat,in lectura a doua, proiectul de lege privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare. Proiectul are drept scop asigurarea unui nivel sporit de protecție a sanatații oamenilor, animalelor, mediului inconjurator, precum și perfecționarea funcționarii pieței interne prin armonizarea…

- Comisia Europeana a anunțat astazi ca deblocheaza 10 miliarde de euro pentru Ungaria – aproximativ o treime din suma totala suspendata in prezent din cauza... The post Comisia Europeana deblocheaza 10 miliarde euro pentru Ungaria, in ciuda opoziției marilor grupuri politice europene appeared first on…