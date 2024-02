Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai așteptate probe de la Power Couple Romania s-a desfașurat in ediția de aseara a competiției fenomen de la Antena 1: barbații au intrat in sala de nașteri! Altfel spus, aseara a venit randul domnilor la prima lor proba din concurs – și nu a fost deloc una ușoara: concurenții au experimentat…

- CNAIR susține ca siguranta celor care circula pe podul suspendat peste Dunare de la Braila „nu este pusa in pericol absolut deloc”. Contractul nu este finalizat, iar receptia lucrarilor se va face doar dupa indeplinirea tuturor standardelor de calitate.

- In ediția de marți, 6 februarie, la „Power Couple Romania – La bine și la greu”, barbații intra in sala de nașteri, iar Dani Oțil anunța primul cuplu propus la eliminare. Ce s-a intamplat la in prima ediție a emisiunii de la Antena 1.Emoții, adrenalina și mult umor la premiera de ieri seara „Power Couple…

- Catalin Chirila, cel mai bun sportiv de kaiac-canoe din Romania, calificat la Jocurile Olimpice de la Paris a fost nevoit sa renunțe 3 luni la sportul de performanța din cauza unei tromboze venoase profunde, care i-a pus in pericol viața, nu doar cariera in pericol. In 2021, imediat dupa Jocurile Olimpice…

- Marea premiera „Power Couple Romania – La bine și la greu” a avut loc in aceasta seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. Concurenții au avut deja parte de prima provocare care se pare ca le-a provocat și ceva difcultați. Cuplul cel mai puțin norocos din aceasta seara au avut parte și de o „surpriza” nu…

- Cel mai lung pod pietonal suspendat din lume, de la Satoraljaujhely, nord-estul Ungariei, va fi deschis publicului in aprilie 2024. Podul este lung de 800 de metri și va lega doua virfuri montane, Varhegy și Szarhegy, la o inalțime de 80 de metri. Construcția are o podea de sticla, 1,2 metri lațime…

- Atletul italian Ahmed Abdelwahed a fost suspendat timp de patru ani si deposedat de medalia de argint cucerita la Campionatele Europene din 2022 in proba de 3.000 m obstacole, pentru o incalcare a regulilor antidoping, a anuntat joi Unitatea pentru integritatea atletismului (AIU), citata de Reuters.Abdelwahed…

- S-a luat decizia ca circulația rutiera pe podul suspendat de la Braila sa se inchida din cauza vantului puternic și a precipitațiilor abundente.VIDEO The post S-a luat decizia ca circulația rutiera pe podul suspendat de la Braila sa se inchida din cauza vantului puternic și a precipitațiilor abundente.VIDEO…