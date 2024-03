Stiri pe aceeasi tema

- Baieții trebuie sa treaca printr-o proba dificila in etapa 5 de competiție la Power Couple Romania, in ediția 14 de pe 5 martie 2024. Dani Oțil i-a luat prin surprindere cu o provocare rara.

- Power Couple Romania, 28 februarie 2024. Oana Matache a avut mișcari demne de Cirque du Soleil! Concurenta s-a descurcat foarte bine la proba „Noroc, iubito!” și a reușit sa-l impresioneze pe Dani Oțil. Iata ce a facut sora Deliei Matache in timpul probei din aceasta seara!

- Vestea ca a pierdut proba nu a fost deloc pe placul lui Lino Golden! Concurentul a izbucnit in lacrimi in ediția din 26 februarie 2024, iar mai apoi a urmat o discuție in contradictoriu cu Dani Oțil. Iata cum a reacționat concurentul!

- In ediția de luni, 19 februarie, la Power Couple Romania, fetele schimba o roata la 30 de metri inalțime. Apare un moment tensionat pentru una dintre perechi, iar Dani Oțil oprește proba unei concurente.In aceasta seara, incepe etapa a treia in competiția „Power Couple Romania – La bine și la greu”.…

- In cea de a patra ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor crește! A doua etapa a celei mai incitante competiții a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, i-a surprins pe barbați intr-o noua ipostaza – un test ca o rostogolire palpitanta printre amintiri.

- CRBL și Elena au fost eliminați de la „Power Couple Romania”, in ediția difuzata ieri, 7 februarie, la Antena 1. „Suntem dezamagiți, dar impacați, in același timp”, au spus ei la plecarea din show-ul prezentat de Dani Oțil. Dupa probele individuale, in ediția de aseara s-a desfașurat proba decisiva…

- In aceasta seara, de la ora 20:30, la Antena 1 urmeaza marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu. Cea mai așteptata competiție a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, aliniaza la start 9 perechi de vedete, gata sa se intreaca pentru a obține titlul…