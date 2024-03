Stiri pe aceeasi tema

- Lino Golden a avut o reacție vehementa la streategiile de votare atunci cand s-a reintors in vila din Malta, dupa eliminare. Artistul nu s-a mai putut abține și a spus lucrurilor pe nume in ediția 16 din Power Couple Romania, de pe 11 martie 2024.

- In ediția din data de 27 februarie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu, intrebata de Dani Oțil daca este curioasa sa afle unde este iubitul ei, Oana Matache a raspuns ca l-a auzit razand dupa perete. Tanara concurenta și-a stapanit cu greu instinctele și a strigat la Radu Siffredi.…

- In ediția din data de 27 februarie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu, Delia, iubita lui Lino Golden a fost supusa la o proba greu de privit. Dupa ce a fost nevoita sa caute cheia care deschidea camera in care partenerul sau și o alta femeie se aflau in același pat, aceasta a…

- Vestea ca a pierdut proba nu a fost deloc pe placul lui Lino Golden! Concurentul a izbucnit in lacrimi in ediția din 26 februarie 2024, iar mai apoi a urmat o discuție in contradictoriu cu Dani Oțil. Iata cum a reacționat concurentul!

- In cea de a șaptea ediție, telespectatorii au putut observa cum cele șapte perechi care au mai ramas in concurs lupta pentru titlul de Power Couple din Romania și pentru premiul cel mare. Iata cum s-au descurcat concurenții și de ce Dani Oțil a fost nevoit sa opreasca proba in cazul unei concurente.

- In ediția de luni, 19 februarie, la Power Couple Romania, fetele schimba o roata la 30 de metri inalțime. Apare un moment tensionat pentru una dintre perechi, iar Dani Oțil oprește proba unei concurente.In aceasta seara, incepe etapa a treia in competiția „Power Couple Romania – La bine și la greu”.…

- In cea de a patra ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor crește! A doua etapa a celei mai incitante competiții a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, i-a surprins pe barbați intr-o noua ipostaza – un test ca o rostogolire palpitanta printre amintiri.

- Lino Golden și Delia, logodnica lui, fac primele declarații despre participarea la „Power Couple”, emisiunea care incepe pe 5 februarie la Antena 1. Prezentator e Dani Oțil. „Power Couple Romania – La bine și la greu”, show-ul care redefinește relația de cuplu, aduce la Antena 1, din 5 februarie, o…